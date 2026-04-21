"Аккую" в Турции: Лихачев посетил городок для работников АЭС

Глава "Росатома" совершил визит в Турцию на строящуюся станцию "Аккую". Он побывал в жилом городке для персонала "Аккую", а также провел рабочее совещание и проверку работ на АЭС.

Городок, в котором будут жить работники АЭС "Аккую" в Турции, посетил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Городок расположен в 50 км от площадки "Аккую", его площадь 80 га. Малоэтажный жилой городок рассчитан на более чем 8 тыс человек – сотрудников АЭС и их семей.

"Конечно, главная ценность любого проекта – это люди. Сейчас идет подготовка к заселению городка атомщиков на 8000 человек. В него вложены лучшие практики организации жилья, коммунальной и социальной инфраструктуры"

– Алексей Лихачев

Реализация проекта разделена на три очереди, первая началась в феврале 2023 года и включает свыше 800 квартир, детский сад и школу с бассейном. В рамках второй и третьей очереди в городке для сотрудников "Аккую" постоят еще 732 и 1100 квартир соответственно.

Также Лихачев совершил рабочий визит на атомный объект, где оценил подготовку к ключевому предпусковому этапу на первом энергоблоке – холодно-горячей обкатке оборудования. Кроме того, глава Росатома провел рабочее совещание по сооружению станции "Аккую" с руководителями АО "Аккую Нуклеар" и основными подрядчиками.