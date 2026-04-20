Армен Григорян встретился с Абдуллой Гюлем

Секретарь Совбеза Республики Армения провел встречу с 11-м президентом Турции на полях "Дельфийского экономического форума".
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел рабочую встречу с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем, соответствующая информация была опубликована пресс-службой армянского Совбеза.
Уточняется, что встреча прошла в рамках "Дельфийского экономического форума", который ныне проходит в Греции.
Согласно информации, стороны обсудили повестку дня, представляющую интерес для Еревана и Анкары.
"В ходе встречи обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес"
– пресс-служба Совета безопасности Армении