Армения выразила готовность открыть границу с Турцией

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил о готовности страны к открытию границы с Турцией, однако окончательное решение остается за Анкарой. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на заявление замглавы МИД Армении.

“Мы готовы как в политическом, так и в техническом плане, вся необходимая инфраструктура создана. Решение за Турцией”

- Ваан Костанян

По словам Костаняна, переговоры между Арменией и Турцией вышли на новый уровень и сегодня ведутся не только по дипломатическим каналам, но и напрямую между министерствами и лидерами двух стран.

Замглавы МИД отметил, что после урегулирования отношений с Азербайджаном Армения сделала акцент на развитии экономического сотрудничества и торговли на Южном Кавказе.

Напомним, между Арменией и Турцией отсутствует дипломатическое соглашение, а граница между странами закрыта с 1993 года. Переговоры о нормализации возобновились в 2022 году. В январе того же года в Москве впервые встретились спецпредставители двух стран, зампред парламента Армении Рубен Рубинян и посол Турции Сердар Кылыч. В июле на переговорах в Вене стороны договорились открыть границу для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, однако эта договорённость так и не была реализована.