Борец Хасрат Джафаров в четвертый раз подряд стал чемпионом Европы

Представитель сборной Азербайджана по борьбе Хасрат Джафаров завоевал "золото" чемпионата Европы – в четвертый раз подряд.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров стал обладателем золотой награды на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в столице Албании городе Тиране.

В финальной схватке спортсмен из Азербайджана, выступающий в весовой категории 67 кг, взял верх над представителем Турции Муратом Фыратом. Счет поединка – 7:5.

Стоит отметить, что Хасрат Джафаров завоевал титул чемпиона Европы уже в четвертый раз подряд.

Медаль Джафарова стала четвертой для Азербайджана на этом турнире. Ранее бронзовые награды заработали борцы греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).