Три медали завоевали азербайджанские борцы на ЧЕ в Албании

Азербайджанские борцы заработали три награды чемпионата Европы 2026, который проходит в Тиране.

Сегодня спортсмены разыгрывали медали в греко-римской борьбе. Рашад Маммадов взял "бронзу" в весовой категории 55 кг, Нихат Маммадли стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 60 кг, а Ислам Аббасов занял третье место в категории 87 кг.

Завтра и послезавтра состоятся финальные поединки у женщин. Борцы вольного стиля поборются за звание чемпиона Европы в субботу и воскресенье. Турнир завершится 26 апреля.