РФ произвела рекордные 3, 3 млн т СПГ за март

На фоне энергетического кризиса из-за событий на Ближнем Востоке в марте 2026 года произвела более 3 млн т СПГ, установив новый рекорд.

В марте текущего года Россия произвела 3,3 млн т сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Росстат.

Уточняется, что этот показатель стал абсолютным максимумом для одного месяца.

В марте производство российского СПГ составило 3,31 млн тонн, это на 15,2% больше показателей февраля 2026 года, а также на 13,3% выше, чем в марте предыдущего.

Все это было зафиксировано, отмечают специалисты Росстата, на фоне рекордного экспорта в Европу.

Согласно данным, предыдущий подобный показатель был достигнут в январе 2026 года, когда производство достигло 3,29 млн т СПГ.