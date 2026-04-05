Жилой дом горит на сотнях квадратных метров в Махачкале

Масштабный пожар разгорелся сегодня вечером в жилом доме в Махачкале – пылает крыша мансардного этажа на площади в несколько сотен квадратных метров.

Мощное возгорание случилось в среду вечером в Махачкале, о нем сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Сигнал о ЧП поступил в 22.25 мск. Звонивший рассказал, что горит квартира, расположенная в многоквартирном доме, высотой в шесть этажей, на мансардном (то есть по сути седьмом) этаже.

На месте событий пожарные выяснили, что пламя охватило кровлю мансардного этажа. Общая площадь достигла порядка 600 кв м.

В результате возгорания никто не пострадал. Эвакуированы 75 человек.

С огнем борются почти сорок человек, в том числе 25 – от МЧС.