Блокада Ормузского пролива затрагивает всех – МИД РФ

Заместитель главы МИД России заявил о том, что нынешняя ситуация в Ормузском будет иметь влияние на всех, в том числе и на РФ.

Ситуация с Ормузским проливом и блокадой США Ирана повлияла на всех, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

В том, числе ситуация значительно затронула и Россию, отметил он.

"Определенно сегодня затронуты все. Было бы глупо говорить, что Россия не затронута"

— Александр Панкин

По его утверждению, нельзя говорить о том, что экспорт нефти абсолютно обезопасил Россию в кризисных условиях.

"Цены растут, спрос падает, поскольку дорожает топливо, продовольствие, удобрения и многое другое. Это делает нас уязвимыми"

– Александр Панкин

Россия импортирует большое количество товаров, которые тоже "взлетают в цене", подчеркнул он.

Но, несмотря на сложные экономические условия, РФ остается самодостаточной, заявил Панкин.