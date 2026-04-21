Блокада Ормузского пролива затрагивает всех – МИД РФ

Ситуация с Ормузским проливом и блокадой США Ирана повлияла на всех, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
В том, числе ситуация значительно затронула и Россию, отметил он.
"Определенно сегодня затронуты все. Было бы глупо говорить, что Россия не затронута"
— Александр Панкин
По его утверждению, нельзя говорить о том, что экспорт нефти абсолютно обезопасил Россию в кризисных условиях.
"Цены растут, спрос падает, поскольку дорожает топливо, продовольствие, удобрения и многое другое. Это делает нас уязвимыми"
– Александр Панкин
Россия импортирует большое количество товаров, которые тоже "взлетают в цене", подчеркнул он.
Но, несмотря на сложные экономические условия, РФ остается самодостаточной, заявил Панкин.