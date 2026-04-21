РФ и Ливан ввели безвизовый режим для владельцев диппаспортов

Россия и Ливан упростили дипломатическое взаимодействие, обоюдно отменив визовый режим для владельцев особых паспортов.

Москва и Бейрут упростили дипломатические контакты между странами. Посол РФ в Ливане Александр Рудаков и генсек ливанского МИД Абдель Саттар Иса утвердили документ, который отменяет визы для представителей обеих стран. 

Сообщается, что визовый режим не будет действовать для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов. 

Соглашение вступит в силу спустя два месяца после уведомления о ратификации документа властями стран. Безвизовый режим будет действовать пять лет, однако может быть автоматически пролонгирован.

