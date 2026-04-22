В Грузии назвали численность населения

Население Грузии выросло за прошлый год на 0,3%. Численность населения составила чуть менее 4 млн человек.

Специалисты "Сакстат" подсчитали численность населения Грузии. По данным статистической службы, к началу года в стране насчитывалось 3 млн 941 тыс человек.

По данным статистики, население страны выросло на 0,3% относительно января 2025 года.

Наибольшая концентрация населения приходится на Тбилиси, где проживает около трети всех жителей страны. Всего в городах проживает около 63%.

Средняя продолжительность жизни в стране составляет 76 лет. 63% населения относятся к категории трудоспособного. Женщин в Грузии почти на 200 тыс больше, чем мужчин.