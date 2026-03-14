Грузия хочет председательствовать в ОБСЕ в 2027 году

В Грузии подтвердили стремление председательствовать в ОБСЕ в следующем году. В МИД страны отметили, что уже подали соответствующую заявку.

Грузия подала заявку на председательство ОБСЕ в 2027 году. Об этом сообщила 22 апреля глава МИД республики Мака Бочоришвили.

"Грузия официально подала заявку на председательство в ОБСЕ в 2027 году. Подача заявки подтверждает нашу твердую приверженность организации в отношении ценностей непрерывности, инклюзивности и проактивного вовлечения"

– грузинский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства отметила, что Тбилиси демонстрирует готовность к председательству конструктивным участием в деятельности ОБСЕ, а также выполнением принципов Хельсинкского заключительного акта и практическим опытом, который был получен во время решения сложных задач в области безопасности.

В настоящее время председателем ОБСЕ является Швейцария. Вместе с Грузией на данный пост претендует Чехия.

Напомним, избрание председателя ОБСЕ происходит большинством голосов. При этом у всех 57 стран есть право наложить вето без объяснения причин.