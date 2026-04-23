Иран может устроить "цифровую катастрофу" на Ближнем Востоке – СМИ

В КСИР Ирана готовы повредить подводные кабели передачи данных, находящиеся на дне Ормузского пролива. Это может привести к серьезным экономическим последствиям для стран Ближнего Востока.

Иран всерьез рассматривает возможность повредить подводные кабели передачи данных и оставить тем самым без интернета страны Персидского залив. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) страны.

В частности, информагентство Tasnim, близкое к КСИР, обнародовало карту подводных кабелей в Ормузском проливе.

"Если по какой-либо причине, будь то природные катастрофы, якорение судов, морские аварии или преднамеренные действия, несколько основных кабелей в Ормузском проливе будут одновременно перерезаны, цифровая катастрофа потрясет арабские государства Персидского залива"

– КСИР

В настоящее время по дну Ормузского пролива пролегают минимум семь крупных телекоммуникационных кабелей, благодаря которым обеспечивается передача огромного объема данных. Системы Falcon, AAE-1, TGN-Gulf и SEA-ME-WE соединяют страны Персидского залива с крупными дата-центрами, расположенными на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Из-за дипломатической напряженности с Ираном все кабели проходят в водах Омана, а не Ирана.

Tasnim отмечает, что в случае повреждения кабелей последствия ощутит на себе и сам Иран, однако для него урон будет не очень большим, поскольку Исламская Республика менее других региональных стран зависит от этой инфраструктуры.

Согласно данным аналитического центра Stimson Center, в Ормузском проливе сейчас проходит свыше 15% мирового трафика данных, что говорит о том, что это жизненно важная инфраструктура для союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Агентство пишет, что повреждение кабелей может привести к масштабным экономическим последствиям, поскольку ежедневно через интернет осуществляются миллионы банковских и финансовых операций. Под угрозой, в частности, находятся дата-центры для ИИ в ОАЭ и глобальный финансовый центр в Дубае. С последствиями также столкнутся Европа, Азия и Африка.

Напомним, с конца февраля США и Израиль начали проводить военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковала территории еврейского государства и американские объекты, расположенные в странах Ближнего Востока. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня 8 апреля. Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп продлил перемирие с Тегераном до 26 апреля.