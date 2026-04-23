Ислам Базарганов стал чемпионом Европы по борьбе

Азербайджанский спортсмен Ислам Базарганов выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе в столице Албании Тиране.
В финальной схватке борец из Азербайджана, выступающий в вольной борьбе в весовой категории 57 кг, взял верх над Мусой Мехтихановым (РФ). Счет поединка – 8:6.
Золотая медаль Базарганова стала третьей для сборной Азербайджана наградой высшего достоинства на этом чемпионате Европы. Чемпионами Старого Света также стали борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).
Стоит отметить, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете первенства.
Кроме того, бронзовые медали ЧЕ в Тиране заработали борцы греко-римского стиля Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг), борец вольного стиля Джабраил Гаджиев, а также в женской борьбе Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).