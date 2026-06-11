Турция направит $10 млрд на развитие искусственного интеллекта

Анкара намерена развивать технологии ИИ. Власти страны выделят крупную сумму на строительство дата-центров в Турции и подготовку специалистов.

Турция намерена развивать технологии искусственного интеллекта. Как заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, на проекты в сфере ИИ планируется выделить порядка $10 млрд частных инвестиций, которые будут направлены на создание центров обработки данных.

"Мы мобилизуем не менее $10 млрд частных инвестиций для развития инфраструктуры центров обработки данных, облачных технологий и ИИ. Мы выделим на реализацию проектов в области ИИ не менее 2% средств наших государственных инвестиционных программ. К 2030 году мы увеличим установленную мощность центров обработки данных в нашей стране как минимум до 1 ГВт"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы государства, к 2030 году Турция намерена подготовить 10 тыс специалистов в сфере разработки ИИ, а также около 100 тыс специалистов в области применения технологий. К этому времени, отметил Эрдоган, суммарная мощность дата-центров должна составить 1 ГВт.

Эрдоган заявил, что власти намерены вывести Турцию в число передовых стран в сфере ИИ. Анкара также планирует продвигать диалог вокруг этой темы на международных площадках.