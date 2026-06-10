Эрдоган поздравил Пашиняна с победой на выборах

Глава Турецкой Республики направил поздравление, адресованное армянскому премьеру в связи с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Соответствующее поздравление было распространено пресс-службой правительства Республики Армения.

"От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Республике Армения 7 июня 2026 года, и желаю вам успехов в формировании правительства в третий раз"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что с Николом Пашиняном у власти Армения обеспечит "долгосрочный мир и стабильность в регионе"

Кроме того, Эрдоган отметил, что надеется на успешное развитие армяно-турецких отношений.

В завершении своего поздравления он пожелал Пашиняну "здоровья и благополучия, а народу Армении – процветания и счастья".

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, в результате которых партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,83% голосов избирателей.