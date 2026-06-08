Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах

Президент Соединенных Штатов опубликовал поздравительный пост, адрсованный армянскому премьеру в связи с победой партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой правящей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Соответствующий пост был опубликован Трампом в соцсети Truth Social.

"Поздравляю Никола Пашиняна с его решительной победой на национальных выборах в Армении. Я очень горд тем, что поддержал его переизбрание"

— Дональд Трамп

Американский лидер выразил уверенность в том, что с Николом Пашиняном у власти Армения сможет достичь значительных успехов "которые превзойдут самые смелые ожидания".

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, в результате которых партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,83% голосов избирателей.