Кыргызстан ввел разрешения для восхождения на пик Победы

Теперь альпинисты должны будут предоставлять специальные разрешения для восхождения на пик Победы, рассказали в кыргызском Госагентстве по развитию туризма.

Власти Кыргызстана ввели разрешительную систему для альпинистов при восхождении на пик Победы, сообщили в Госагентстве по развитию туризма.

"Мы вводим пермитную систему при восхождении на пик Победы. Сейчас любой альпинист, который захочет подняться на пик, должен получить официальное разрешение"

– кыргызстанское агентство по развитию туризма

Отмечается, что в ближайшее время его получат около 20 профессиональных альпинистов, которые имеют высокий уровень подготовки.

Как пояснили в агентстве, причиной, почему было принято такое решение стал трагический случай с россиянкой Натальей Наговициной, погибшей на пике Победы в прошлом году.

Напомним, альпинистка Наталья Наговицина погибла после получения тяжелой травмы ноги во время восхождения на пик Победы в августе 2025 года.