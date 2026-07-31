Футболисты из более 175 стран примут участие в чемпионате мира U-15 в Азербайджане

В мировом первенстве по футболу U-15, которое пройдет в Азербайджане уже этой осенью, примут участие команды из более чем 175 стран мира.

За звание чемпиона мира по футболу U-15 на ЧМ в Азербайджане будут бороться сборные более чем 175 стран.

Сегодня прошло заседание Оргкомитета чемпионата мира по футболу U-20, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане в будущем году.

Поскольку Оргкомитет также занимается организацией чемпионата мира и фестиваля U-15, который состоится в Азербайджане осенью, на мероприятии обсуждался прежде всего этот турнир.

Вице-премьер, глава Оргкомитета Самир Шарифов рассказал, что чемпионат мира и фестиваль U-15 стартуют в Азербайджане 22 октября и будут проходить по 31 октября. По его словам, сам факт, что Азербайджану доверено проведение столь масштабного турнира, который организуется впервые в истории мирового футбола, говорит о высоком доверии Азербайджану.

В чемпионате примут участие свыше 175 стран. В составе каждой делегации будет порядка 20 человек, так что в общей сложности в Азербайджан приедут примерно 3,5 тыс гостей.

Что касается чемпионата мира U-20, то на заседании было указано, что в нем будут участвовать сборные 24 стран.