Новый кабмин Армении обсудил госпрограмму на 5 лет

Новый избранный кабинет министров Армениии на совещании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил проект программы действий на следующее пятилетие, сообщает общественное телевидение Армении.
"Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект программы правительства Республики Армения на 2026-2031 годы"
– общественное телевидение Армении.
Отмечается, что в ходе проведения совещания были затронуты приоритетные вопросы, ожидаемые целевые показатели на различных направлениях и предстоящие мероприятия.
Также главы ведомств озвучили свои предложения и замечания, говорится в сообщении.
Никол Пашинян дал распоряжение провести доработку проекта, который, после всех изменений и одобрения правительством будет представлен в парламенте.