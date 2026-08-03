Вестник Кавказа

Новый кабмин Армении обсудил госпрограмму на 5 лет

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект программы действий правительства Армении на предстоящие пять лет главы ведомств обсудили на совещании с премьер-министром Николом Пашиняном.

Новый избранный кабинет министров Армениии на совещании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна обсудил проект программы действий на следующее пятилетие, сообщает общественное телевидение Армении.

"Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект программы правительства Республики Армения на 2026-2031 годы"

– общественное телевидение Армении.

Отмечается, что в ходе проведения совещания были затронуты приоритетные вопросы, ожидаемые целевые показатели на различных направлениях и предстоящие мероприятия.

Также главы ведомств озвучили свои предложения и замечания, говорится в сообщении.

Никол Пашинян дал распоряжение провести доработку проекта, который, после всех изменений и одобрения правительством будет представлен в парламенте.

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