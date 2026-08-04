МИД Турции раскритиковал Израиль за срыв переговоров по Газе

Министр иностранных дел Турции заявил о том, что Израиль не заинтересован в мире в секторе Газа и не срывает переговорный процесс с ХАМАС.

Тель-Авив не хочет окончательного достижения мира в секторе Газа, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Об этом он сказал в ходе общения с представителями СМИ в Аммане.

По словам Фидана, Израиль хочет продвигать свою агрессивную позицию на всех международных платформах.

"Израиль не намерен добиваться мира. Он использует все международные платформы лишь для продвижения собственной позиции и реализации незаконной стратегии"

– Хакан Фидан

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса решительно осудили представители около 20 исламских стран на состоявшейся встрече в Аммане.

Также стороны обсудили коллективные меры реагирования для стабилизации ситуации в регионе.

Как отметил Хакан Фидан, Турция всегда обращает внимание на палестинскую повестку даже в условиях конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе.

"Анкара считает защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса, сектора Газа и Западного берега реки Иордан одним из своих приоритетов"

– Хакан Фидан

Турция, Саудовская Аравия, Египет и Пакистан на полях очередной встречи министров иностранных дел "подробно обсудили реализацию плана мира по Газе" и различные аспекты региональной повестки, рассказал он.

"Анкара поддерживает усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке, выступает за прекращение войны, открытие Ормузского пролива и формирование долгосрочной архитектуры региональной безопасности"

– Хакан Фидан

Министр сообщил о том, что главы ведомств в настоящее время разработали конкретные дипломатические шаги, которые будут вскоре реализованы.