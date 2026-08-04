Тегеран и Маскат согласовали новый маршрут через Ормуз

Власти Ирана и Омана достигли договоренности по новому маршруту через Ормузский пролив, и уже в самом скором времени стороны могут опубликовать совместное заявление.

Новый маршрут через Ормузский пролив согласован Ираном и Оманом, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

По словам дипломата, Тегеран и Маскат достигли компромисса относительно географических параметров пути через Ормуз.

"И, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки"

– Эсмаил Багаи

Напомним, что ранее гостелерадиокомпания Ирана, ссылаясь на свой источник, предупредила, что ирано-оманское соглашение не приведет к мгновенному открытию Ормуза: ситуация на месте будет определяться тем, как поведет себя Америка.