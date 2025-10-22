Заработало мобильное приложение по навигации трех курортов СКФО

В мобильных телефонах россиян появилась возможность установить специальное приложение "цифровой двойник" экотроп трех курортов СКФО - Эльбруса, Мамисона и Ведучи.

Теперь, отправляясь в пешее путешествие по экологическим тропам трех курортов Северного Кавказа - Эльбруса, Мамисона и Ведучи - туристам можно не опасаться того, что они собьются с маршрута или попадут в опасную ситуацию, сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Начало работать мобильное приложение, которое отвечает за навигацию и безопасность гостей на горных тропах курортов Эльбрус, Мамисон, Ведучи, а также на всех оборудованных маршрутах большого проекта Национальная кавказская тропа. Цифровая новинка доступна для скачивания на платформах RuStore и App Store

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Приложение расскажет о том, как подготовиться к походу в горы, и о том, как проходить незнакомые тропы, в том числе поможет подобрать подходящий маршрут, узнать о его достопримечательностях, рассмотреть открывающиеся на тропе виды, найти ключевые точки и обозначение сложных участков.

Также в приложении можно узнать об источниках питьевой воды, альпинистских лагерях, стоянках в окрестностях маршрутов и о расположении ближайших отелей.

Особое внимание в нем уделено безопасности: здесь есть не только контакты для экстренной связи. Приложение в режиме онлайн при прохождении маршрута принимает оповещения служб безопасности, причем – вне зависимости от наличия интернета.

Пока приложение охватывает более 250 км экотроп. В перспективе будут оцифрованы все маршруты главной туристической артерии Северного Кавказа, заверил заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

