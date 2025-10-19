Северный Кавказ становится всесезонным курортом

Борьба с сезонностью в туризме — вопрос экономической устойчивости. Инфраструктура должна работать и окупаться круглогодично. Именно такой подход стал трендом последних лет на Северном Кавказе.

Долгие годы отдых здесь ассоциировался с бальнеологией, горными лыжами зимой, походными тропами и альпинизмом летом. В межсезонье — пустые гостиницы и замершая жизнь курортов, ждущих следующего сезона. Сегодня регион развивает новые форматы, когда приехать сюда есть в любом месяце года для всех – от экстремалов до любителей спокойного отдыха.

Турпоток межсезонья (февраль–май и сентябрь–ноябрь), по данным Ростуризма и АТОР, за последние 4–5 лет вырос более чем на 45%.

Государство через нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" с 2021 года ежегодно направляло порядка 50 млрд рублей на развитие инфраструктуры, открытие новых направлений и точек роста. Каждый вложенный из бюджета рубль привлек в среднем до 5 рублей частных инвестиций. Введено в строй множество новых объектов и модернизировано старых.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горы круглый год

Осенью 2024 года в "Архызе" запустили новую современную канатную дорогу "Орбита" протяженностью 2376 метров, с одним из самых длинных безопорных пролетов в стране – 780 метров. Канатка оснащена гондолами со стеклянным полом и способна перевозить 1200 человек в час. Оттуда могут любоваться панорамами Главного Кавказского хребта не только подготовленные альпинисты, но семьи с детьми и пожилые путешественники. Новая современная канатная дорога гондольного типа также функционирует с этого года на "Эльбрусе".

Всесезонный курорт "Ведучи" в Чечне делает ставку на мультиформатность: зимой – катание, в остальное время трекинг, прогулки - конные и велосипедные, на квадроциклах, а также open-air мероприятия, экскурсии по достопримечательностям региона.

Форматы размещения

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, число мест размещения туристов в СКФО с 2021 года увеличилось на 75%. Только за 8 месяцев 2025 года отели приняли более 2 млн отдыхающих, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Набирает популярность глэмпинг - отдых на природе в домиках с повышенным комфортом. Он есть в Северной Осетии, Дагестане, Ставропольском крае, Чечне, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Глэмпинги расположены в живописных местах: в лесу, на берегу водоемов с панорамными видами на горные склоны, каньоны или ущелья. Цены стартуют от 2 тыс. рублей за домик в сутки.

На днях Росстандарт утвердил ГОСТ для глэмпингов, который определяет на каких территориях можно их строить, а также необходимые инфраструктуру, набор услуг и меры по защите окружающей среды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем хорош отдых в межсезонье?

Для любителей размеренного отдыха межсезонье на Северном Кавказе лучшее время - без толп и пиковых нагрузок, с мягкой погодой и скидками на проживание и услуги до 30%.

Трендом туротрасли стала диверсификация туристических продуктов. Минеральные воды, термальные бассейны, йога-ретриты, грязелечение, массаж - и все это на фоне живописных горных пейзажей. Короткие спа-программы на 2-4 дня становятся хитом продаж. Спрос на wellness-туры на Кавказ ежегодно растет на 20-30%. В межсезонье также доступны гастрономические туры и фестивали, винные туры, экотуризм, можно совершить туры по аулам с мастер-классами по ремеслам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что дальше?

В СКФО создается экосистема для круглогодичного туризма. Здесь реализуется 16 крупных инвестиционных проектов, относящихся к туристической сфере с объемом инвестиций около 460 млрд рублей.

На днях в рамках реализации масштабного проекта "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане начали строить первый инфраструктурный объект будущего курорта - многофункционального центра. Проект подразумевает благоустройство набережной протяженностью 6,5 км, строительство 28 гостиниц, санаториев, общежитий, ресторанов и многофункциональных центров. Приезжать сюда можно будет в любое время года.

Рядом строится всероссийский детский центр "Дагестан" на 1,5 тыс. детей с собственным песчаным пляжем. С госинвестициями в 12 млрд рублей и более 70 млрд от частных инвесторов к 2030 году кластер сможет принять до 700 тыс. гостей и создаст более 8 тыс. рабочих мест.

В Ставропольском крае намечена реализация проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) Кавказских Минеральных Вод туристско-рекреационного типа площадью около 900 га. ОЭЗ охватит территории городов Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Лермонтов. В рамках ОЭЗ в ближайшие годы будет создано порядка 15 тыс. гостиничных и санаторных мест с акцентом на бальнеологические услуги. Это позволит нарастить мощности курортов, спрос на которые все время растет, будет способствовать расширению всей инфраструктуры оздоровления и отдыха.

На основе этих проектов инвесторы также смогут реализовывать новые подпроекты в сфере гостеприимства и оздоровления, организовывать фестивали, культурные события, корпоративные мероприятия, которые стирают границы между высоким и низким сезоном.

Эксперты говорят, то за Северным Кавказом будущее российского туризма. Судя по всему, уже через 3-5 лет курортный регион будет принимать гостей 365 дней в году.