РФ и Абхазия согласовали объемы беспошлинного вывоза нефтепродуктов

Москва и Сухум пришли к соглашению по количеству бензина и других нефтепродуктов, которые Абхазия сможет импортировать без уплаты пошлины.

Россия и Абхазия договорились об объемах автомобильного топлива, которое не будет облагаться таможенными пошлинами при вывозе из РФ, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Стороны договорились о беспошлинном ввозе в республику 70 тыс т автомобильного топлива с октановым числом ниже 95, а также 23 тыс т АИ-95 и более высоких марок. Также Абхазия сможет вывезти 30 тыс т дизеля, 7 тыс т пропана и 2 тыс т пропана.

"Данные меры направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения Абхазии необходимыми нефтепродуктами, что будет способствовать развитию экономики страны и улучшению качества жизни населения"

– пресс-служба Минэнерго Абхазии

Отметим, что Москва и Сухум каждый год договариваются об объемах топлива, которое можно ввезти без уплаты пошлины.