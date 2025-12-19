Абхазия впервые оплатила электричество из России за счет оплаты за свет

Коммерческий переток электричества из России в Абхазию впервые был оплачен республикой за счет собранных с потребителей компанией "Черноморэнерго" денег, рассказал глава Минэнерго Батал Мушба.
По словам министра, за август-декабрь была приобретена электроэнергия на сумму около 670 млн рублей. Он напомнил, что все прошлые годы она оплачивалась из бюджета республики.
"Впервые в истории современной Абхазии коммерческий переток оплачивается не бюджетными средствами"
– Батал Мушба
Глава Минэнерго напомнил, что дефицит электричества формируется каждый год на протяжении десяти лет, и на его покрытие шли деньги из бюджета.
"В этом году, это беспрецедентно, бюджетные деньги не направляются на эти цели"
– Батал Мушба
Министр добавил, что за январь-ноябрь собираемость оплаты за электричество в республике достигла 53%, на 8% превысив прошлогодние показатели.
По юрлицам цифра составила 80%, по физическим лицам – 37%.