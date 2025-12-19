Вестник Кавказа

Абхазия впервые оплатила электричество из России за счет оплаты за свет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оплата коммерческого перетока электроэнергии из России впервые была осуществлена Абхазией не за счет бюджета, а за счет собранной оплаты за электричество.

Коммерческий переток электричества из России в Абхазию впервые был оплачен республикой за счет собранных с потребителей компанией "Черноморэнерго" денег, рассказал глава Минэнерго Батал Мушба.

По словам министра, за август-декабрь была приобретена электроэнергия на сумму около 670 млн рублей. Он напомнил, что все прошлые годы она оплачивалась из бюджета республики.

"Впервые в истории современной Абхазии коммерческий переток оплачивается не бюджетными средствами"

– Батал Мушба

Глава Минэнерго напомнил, что дефицит электричества формируется каждый год на протяжении десяти лет, и на его покрытие шли деньги из бюджета.

"В этом году, это беспрецедентно, бюджетные деньги не направляются на эти цели"

– Батал Мушба

Министр добавил, что за январь-ноябрь собираемость оплаты за электричество в республике достигла 53%, на 8% превысив прошлогодние показатели.

По юрлицам цифра составила 80%, по физическим лицам – 37%.

