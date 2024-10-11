2025 год оказался рекордным по магнитным бурям за десятилетие

Рекорд по геомагнитным бурям за последнее десятилетие, по данным ученых, был установлен в нынешнем году.

Уходящий год установил десятилетний рекорд по количеству магнитных бурь, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые пояснили, что общее число геомагнитно-возмущенных дней при этом и вовсе вышло на максимум за 20 летие.

Так, за 358 дней 2025 года магнитные бури были зафиксированы 69 раз, в прошлом году показатель составлял 44 случая. А общее число дней, в которые наблюдались геомагнитные возмущения, достигло 164, при том что в минувшем году их было 94, – рост составил 75%.

"Сравнимые и большие значения по числу дней с магнитными бурями последний раз достигались в 2015 (79 случаев) и 2016 (69 случаев) годах, то есть 10 лет назад"

– пресс-служба лаборатории

Специалисты уточнили, что данные за 2016 год практически со стопроцентной вероятностью будут перекрыты до 1 января, так как на Солнце продолжается крупная корональная дыра.

По общему количество дней с геомагнитными возмущениями в последний раз более высокие, чем в 2025 году, значения, а именно 169 дней, фиксировалось только в 2005 году.