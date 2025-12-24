Вестник Кавказа

Новогодняя ярмарка "Из села в город" впервые пройдет в Карабахе

Праздничный стол на Новруз
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Традиционная для Азербайджана новогодняя ярмарка "Из села в город" впервые состоится на освобожденных землях Азербайджана, а именно в Ханкенди.

Ярмарка "Из села в город", приуроченная к Новому году, в этот раз впервые состоится на освобожденных территориях Азербайджана, рассказали в Минсельхозе АР.

Ее организатором станет ОАО "Аграрные закупки и снабжение", действующая при министерстве.

Событие стартует 27 декабря и продлится по 29 декабря включительно. Ярмарка расположится в центре города Ханкенди. Там можно будет купить разнообразную продукцию у фермеров, которые прибудут из разных регионов Азербайджана, причем сделать это по доступным ценам.

Основная задача ярмарки – обеспечить местных жителей продуктами в преддверии приближающихся праздников – Нового года и Всемирного дня солидарности азербайджанцев.

