Музеи Казахстана объединились в новом цифровом портале

В Национальном музее Казахстана накануне представили цифровой портал E-museum, который объединил в себе 252 музея из всех 20 регионов страны: это позволит гражданам не выходя из дома совершать виртуальные туры по музейным экспозициям.

В Астане накануне прошла презентация цифрового портала E-museum, объединившего в единую платформу все музейные фонды страны, сообщает Минкультуры и информации Казахстана.

"Сохранение национального наследия, его введение в научный оборот и обеспечение широкой доступности для общества - одно из приоритетных направлений государственной культурной политики. Цифровизация музейной сферы будет способствовать ее международному признанию и продвижению"

- министр культуры Казахстана Аида Балаева

Сейчас в Казахстане цифровой формат переведено более 15 тыс музейных предметов, создано 50 трехмерных моделей, а в систему интегрированы 252 музея из всех 20 регионов Казахстана.

Впечатляет и цифровой каталог из более 66 тыс единиц музейного фонда: это в общей сложности 750 трехмерных моделей и 15 виртуальных туров по музейным экспозициям, - рассказали в Минкультуры, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, сегодня в Казахстане действует более 280 республиканских и региональных музеев и музей заповедников, в которых хранится свыше 4,5 млн экспонатов.