Участок дороги на Кубань отремонтировали в Карачаево-Черкесии

© Фото: соцсети Рашида Темрезова
Автотрассу Майкоп-Карачаевск вернули в норму на одном из ее отрезков в Карачаево-Черкесии – магистраль является составной частью опорной сети автодорог России.

Часть трассы Майкоп-Карачаевск привели в нормативное состояние в Карачаево-Черкесии, рассказал глава республики Рашид Темрезов.

Отремонтированная автодорога входит в опорную сеть российских дорог России. По ней можно попасть из КЧР в Краснодарский край.

"За последние несколько лет здесь уже обновлено порядка 40 км дорожного полотна, в этом году капитально отремонтировали еще 7 км трассы между Преградной и Псеменом"

– Рашид Темрезов

Он пояснил, что ремонт был осуществлен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Стоит отметить, что в уходящем году в Карачаево-Черкесии был приведен в норму участок еще одной трассы из опорной сети – "Усть-Джегута-Терезе".

