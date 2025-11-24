Туризм в Карачаево-Черкесии вырос более чем вдвое

Карачаево-Черкесия в 2025 году показала взрывной рост туристического потока: он увеличился на 128%. В правительстве РФ назвали причины достижения.

Лидером по росту туристического потока в России в текущем году стала Карачаево-Черкесия, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ссылаясь на данные Росстата за 10 месяцев текущего года, он сообщил, что внутренний туризм в РФ в этом году демонстрирует "уверенный рост", в том числе и в межсезонье.

"Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру"

– Дмитрий Чернышенко

По словам заместителя председателя правительства, лидирует по росту турпотока Карачаево-Черкесия – количество поездок в регион выросло на 128%. Второе место занимает Адыгея – + 65%. Замыкает первую тройку Тверская область с приростом 49%.

Еще один регион СКФО – Ставропольский край – вошел в число субъектов РФ, принявших самое количество туристических поездок. Для края этот показатель составляет 1,5 млн.