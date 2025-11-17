КЧР стала лидером Северного Кавказа в рейтинге развития туризма

Развитие туризма в различных регионах подсчитали в России. Среди регионов Северного Кавказа максимальный балл получила Карачаево-Черкесия.
Рейтинг развития туризма в российских регионах за 2024 года представила Комиссия Государственного Совета Российской Федерации.
Среди регионов СКФО выше всего в рейтинге оказалась Карачаево-Черкесия – 13 место. Затем разместились Дагестан – 36 место, Ставропольский край – 50 место, Кабардино-Балкария – 55 место, Ингушетия – 75 место, Северная Осетия – 82 место.
Лидерство в рейтинге досталось Приморскому краю и Омской области.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как транспорт, инфраструктура, рабочие кадры, безопасность и защита прав туристов, социальный туризм, экспорт туристических услуг, технологии и инвестиции, передает "РБК Кавказ".