В СКФО зафиксировали рост инвестиций на 16%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СКФО зафиксирован рост инвестиций в 2025 году. Инвесторы также дали региону около 7 тыс новых рабочих мест.

Рост инвестиций зафиксировали в Северо-Кавказском федеральном округе за январь-сентябрь этого года. Объем вложений вырос на 16,3%, информирует пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, в регионе значительно выросли частные инвестиции. В этом году усилиями инвесторов удалось обеспечить СКФО порядка 7 тыс новых рабочих мест. 

Экономисты также фиксируют рост других показателей. В частности, в СКФО на 5% вырос объем выполненных работ, на 8% выросли доходы жителей региона. Также отмечена прибавка на рынке труда в 1,5% занятых.

