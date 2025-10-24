На курортах СКФО заработают новые экомаршруты

Уже до конца текущего 2025 года на трех курортах Северного Кавказа обустроят более 100 километров новых экотроп, сообщил в Совете Федерации заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

Несмотря на наступление холодов, вскоре на трех горных курортах Северного Кавказа в Кабардино-Балкарии (КБР), Северной Осетии и Чечне появятся свыше 100 км новых экологических пеших туристических маршрутов, которые готовят специалисты института развития Кавказ.РФ.

"Планы на 2025 год: обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 100 км на туристских территориях СКФО в КБР (Эльбрус), Северной Осетии (Мамисон) и Чечне (Ведучи)"

- заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Ежегодно на основных курортах в округе ежегодно обустраивается около 30 км новых туристических маршрутов, они станут частью единой Кавказской тропы, отметил чиновник, передает "Это Кавказ".

Так, нынешним летом на осетинском курорте Мамисон появились 4 экотропы протяженностью 12 км, добавил Тапаев.

Вскоре все пешие туристические маршруты в горах Кавказа будут объединены в единую Кавказскую национальную тропу длиной более 2 тыс км, которая пройдет от Черного до Каспийского моря и свяжет Сочи и Дербент. Она станет полигоном для трекинга, альпинизма, горного велосипеда, археологии, культурного и экологического туризма. В ее состав войдут свыше 100 радиальных маршрутов.

