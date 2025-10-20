Вестник Кавказа

Санкции ЕС не станут ударом для туризма в России – Чернышенко

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые европейские санкции не повлияют на туризм в России, считает Чернышенко. Наибольшее влияние рестрикций ощутят жители Европы.

Санкции ЕС из 19-го пакета, запрещающие предоставление туристических услуг на территории РФ на российском туризме почти не отразятся, передает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут"

– Дмитрий Чернышенко

Европейцы любят посещать Россию, Чернышенко выразил надежду, что туристы продолжат приезжать в РФ самостоятельно, а российские туркомпании будут оказывать им поддержку.

