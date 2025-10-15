Вестник Кавказа

Бесплатное приложение Visit Russia для туристов запустят в России

Для иностранных путешественников в России появится туристическое приложение Visit Russia. В него может быть встроена возможность оплаты.

Бесплатное приложение для туристов Visit Russia будет запущено в РФ в конце года, найти его можно будет в Google Play, App Store и RuStore.

Сейчас можно ознакомиться с веб-версией приложения. Туристическое приложение будет доступно для скачивания с 19 декабря. В нем иностранцы смогут планировать свои поездки, оформлять визы, бронировать отели, использовать электронную сим-карту и даже получать tax free на покупки.

Голосовой помощник, интегрированный в приложение, основан на ИИ и говорит на 36 языках.

Для арабских туристов имеется специальный сервис GCC friendly, который показывает подходящие мусульманам отели и рестораны, а также ближайшие мечети.

Ведется работа над внедрением в приложение возможности оплаты – российские банки выступают с идеей добавить в Visit Russia оплату по QR-коду.

"Сейчас разрабатывается система, которая позволит проводить платежи через нескольких платежных агентов <…> Решения пока нет, но все уверяют, что оно появится в течение месяца"

– советник компании VFS Global Андрей Игнатьев

