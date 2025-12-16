Вестник Кавказа

Ереван приветствовал готовность Анкары к конкретным шагам

Флаг Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил готовность турецкой стороны к конкретным шагам в рамках диалога с Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал высокую оценку готовности турецкой стороны к конкретным шагам в рамках диалога Еревана и Анкары, соответствующее заявление он сделал на брифинге.

"Настало время как для символических, так и для более значимых действий"

– Никол Пашинян

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в 2026 году Анкара сделает ряд символических шагов в направлении нормализации с Ереваном. Глава государства также обратил внимание на стремление Баку и Еревана к миру, чего, подчеркнул он, также ожидают в Анкаре. Он добавил, что Турция ведет процесс нормализации отношений с Арменией "в диалоге с Азербайджаном".

