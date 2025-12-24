Премиальный бензин подорожал в Иране

Глава Миннефти Ирана подтвердил рост цен на бензин повышенного качества. Пилотный проект по его продаже стартовал накануне.

В Иране выросли цены на премиальный бензин, продажа которого стартовала в пилотном режиме. Об этом поведал 25 декабря глава Миннефти страны Мохсен Пакнежад.

Он отметил, что цена за литр топлива повышенного качества составляет 800 тыс риалов (около 1,5 тыс рублей).

Министр отметил, что пилотный проект по продаже премиального бензина был запущен 25 декабря.

По словам Пакнежада, данный проект направлен на изучение потребительского спроса и реакции рынка на повышение цен.

"По меньшей мере 17 компаний уже получили разрешение на импорт данного вида бензина, однако их выход на рынок будет зависеть от результатов пилотного этапа и реакции потребителей на окончательную цену"

– глава министерства