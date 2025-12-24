Главную елку Дагестана зажгли в Махачкале

В столице Дагестана вечером 25 декабря стартовал новогодний фестиваль, он открылся с зажжения елки на городской площади.
На церемонии открытия новогоднего фестиваля "С Новым годом, Махачкала!" Выступил глава города Джамбулат Салавов. Вечером 25 декабря торжественно зажглась главная елка Дагестана, мероприятие сопровождалось концертной программой.
Новогодние мероприятия в Махачкале будут проходить с 25 декабря по 11 января. В программе концерты, выступления артистов, трансляция мультфильмов и многое другое. Также на площади работает каток – ежедневно с 15:00 до 23:00.