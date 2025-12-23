Иран возобновит поставки газа в Ирак до конца года – СМИ

Возобновление газовых поставок из Ирана в Ирак ожидается в последние дни декабря. Ранее они были приостановлены в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Иран намерен в течение ближайшей недели восстановить поставки газа в Ирак. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на инженера Минэнерго ИРИ.

Он напомнил, что поставки были приостановлены из-за отключения некоторых энергоблоков и снижения нагрузки на другие. В результате этого из электросистемы было отключено от 4 тыс до 4,5 тыс мегаватт электроэнергии.

"Иранская сторона направила телеграмму, информирующую министерство энергетики о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами"

– Минэнерго Ирана

Напомним, Иран покрывает примерно 35-40% потребностей Ирака в газе и электроэнергии.