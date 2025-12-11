Вестник Кавказа

Иран внезапно остановил подачу газа в Ирак

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки газа из Ирана в Ирак были прекращены в связи с "непредвиденными обстоятельствами", о чем Тегеран уведомил Багдад.

Подача газа из Ирана в Ирак полностью прекратилась, причиной стали непредвиденный обстоятельства, рассказал представитель Минэнерго Ирака Ахмед Мусса, передает Иракское агентство новостей (INA).

"Иранская сторона направила телеграмму министерству электроэнергетики, информируя его о полном прекращении поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Поставки иранского газа полностью прекратились"

– Ахмед Мусса

Он добавил, что остановка газовых поставок иранской стороной повлекла потери энергии порядка 4000-4500 мегаватт.

Электростанции Ирака пострадали в связи с нехваткой газа, но продолжают работать, станции снабжаются местными альтернативными видами топлива, процесс осуществляется Минэнерго Ирака в координации с Миннефти.

