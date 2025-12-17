Второй квартал подряд ЕС поставил в Россию больше товаров и ресурсов, чем импортировал. Это стало историческим результатом.

Eurostat опубликовал статистический отчет по торговле ЕС за уходящий год. Согласно отчету, страны Евросоюза впервые за 23 года достигли положительного сальдо торговли с Россией второй квартал подряд.

"В третьем квартале 2025 года импорт ЕС в Россию сократился сильнее, чем экспорт, что увеличило торговое сальдо до 1,5 миллиарда евро. ЕС зафиксировал положительное торговое сальдо с Россией второй квартал подряд - беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года"

– Eurostat

Согласно информации статистической структуры, рестрикции стали причиной падения экспорта в РФ на 89% и снижению поставок из России в ЕС на 61%.

Всего за девять месяцев года Россия и ЕС наторговали почти на 44 млрд евро. Экспорт из ЕС составил 22,2 млрд евро, импорт – 21,7 млрд евро.