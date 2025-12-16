Тбилиси не выполняет рекомендаций для сохранения безвиза с Евросоюзом – Совет ЕС

Брюссель заявил о невыполнении Грузией рекомендация для безвизового режима с ЕС. Европейские власти призвали Грузию освободить задержанных оппозиционеров.

Грузия не выполняет рекомендаций Брюсселя для сохранения безвизового режима, сообщает Совет ЕС.

"Совет с сожалением отмечает невыполнение Грузией рекомендаций седьмого отчета о механизме приостановки безвизового режима, призывает власти Грузии выполнить эти рекомендации и незамедлительно удовлетворить критериям либерализации визового режима"

– Совет ЕС

Европейские власти заявили о распространении Тбилиси дезинформации в отношении ЕС. Евросоюз также призвал Тбилиси свернуть уголовное преследование оппозиционных активистов и сотрудников СМИ, которых Брюссель считает задержанными без законных оснований.

Ранее в МИД Грузии призвали не отменять безвизовый режим для граждан страны. В дипведомстве заявили, что такое решение станет стратегической ошибкой Брюсселя.