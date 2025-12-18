Рейс Кувейт–Сочи был возобновлен

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways возобновит постоянные рейсы по направлению Кувейт–Сочи, сообщили в аэропорту Адлера.

Jazeera Airways возобновит полеты между Сочи и Кувейтом, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье на самолетах Airbus A320. Ожидается, что они будут вмещать свыше 170 пассажиров. Время в пути займет 3 часа, уточнили в сочинском аэропорту.

Рейсы рассчитаны, в первую очередь, на арабских туристов, которые смогут отдохнуть в зимний период на одном из главных российских курортов.

Также этот рейс поможет посетить не только Кувейт, но страны Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африке в рамках транзитных перелетов.