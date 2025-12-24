Грузия по-прежнему стремится вступить в ЕС – Михаил Кавелашвили

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси сохраняет курс на евроинтеграцию, однако самоцелью это не является. Власти рассматривают европейский курс как средство укрепления страны.
"Для нас Евросоюз – это средство для укрепления нашей страны. Мы выражаем надежду и заявляем, что у нас есть и возможность, и цель подготовиться, учитывая ценности, вокруг которых был объединен весь наш народ"
– Михаил Кавелашвили
При этом, по словам Кавелашвили, Брюссель поддерживает политику двойных стандартов и сохраняет несправедливое отношение к Тбилиси.
Отметим, что 19 декабря Еврокомиссия предупредила Грузию о готовности полностью отменить безвизовый режим, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации Брюсселя.
Европейские перспективы Грузии
Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что какие-либо перспективы сближения Грузии и Евросоюза, тем более перезапуска процесса евроинтеграции республики, сейчас отсутствуют.
"Между Грузией и Евросоюзом в настоящее время нет потенциала для позитивного диалога, поскольку позиции сторон все больше и больше отдаляются друг от друга. Заявление Михаила Кавелашвили о том, что курс Грузии по-прежнему направлен в сторону Евросоюза, имеет декларативный характер, а не ориентировано на конкретный результат", - прежде всего сказал он.
"Позиции сторон по очень многим вопросам не только разошлись очень далеко, но и дальше, по-видимому, продолжат расходиться. Еврочиновники способствуют этому усилением давления на Тбилиси: Европарламент все еще угрожает республике, что безвизовый режим с ЕС может быть отменен не только для дипломатических паспортов, но и для рядовых граждан Грузии", - продолжи Васо Капанадзе.
"Есть государства в Евросоюзе, с которыми Грузии удается поддерживать позитивные контакты. Это, в первую очередь, Венгрия и Словакия. Но с ведущими странами Евросоюза отношения весьма и весьма натянутые. В первую очередь это касается Германии, посла которой, господина Фишера, едва не выдворили из Грузии. Пока он остается в республике и продолжает свою деятельность", - отметил политолог.
"Тем не менее, власти Грузии обвиняют и Фигера, и представителя Евросоюза в республике господина Герчинского в том, что они вмешиваются во внутренние дела Грузии. Поскольку именно такие сейчас отношения мы имеем с представителями ЕС, очень трудно говорить о каких-либо перспективах возобновления конструктивного диалога Грузии с Евросоюзом", - заключил Васо Капанадзе.