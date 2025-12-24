Грузия по-прежнему стремится вступить в ЕС – Михаил Кавелашвили

Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси сохраняет курс на ЕС, однако европейское будущее не является самоцелью для властей страны.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси сохраняет курс на евроинтеграцию, однако самоцелью это не является. Власти рассматривают европейский курс как средство укрепления страны.

"Для нас Евросоюз – это средство для укрепления нашей страны. Мы выражаем надежду и заявляем, что у нас есть и возможность, и цель подготовиться, учитывая ценности, вокруг которых был объединен весь наш народ"

– Михаил Кавелашвили

При этом, по словам Кавелашвили, Брюссель поддерживает политику двойных стандартов и сохраняет несправедливое отношение к Тбилиси.

Отметим, что 19 декабря Еврокомиссия предупредила Грузию о готовности полностью отменить безвизовый режим, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации Брюсселя.

Европейские перспективы Грузии

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что какие-либо перспективы сближения Грузии и Евросоюза, тем более перезапуска процесса евроинтеграции республики, сейчас отсутствуют.

"Между Грузией и Евросоюзом в настоящее время нет потенциала для позитивного диалога, поскольку позиции сторон все больше и больше отдаляются друг от друга. Заявление Михаила Кавелашвили о том, что курс Грузии по-прежнему направлен в сторону Евросоюза, имеет декларативный характер, а не ориентировано на конкретный результат", - прежде всего сказал он.

"Позиции сторон по очень многим вопросам не только разошлись очень далеко, но и дальше, по-видимому, продолжат расходиться. Еврочиновники способствуют этому усилением давления на Тбилиси: Европарламент все еще угрожает республике, что безвизовый режим с ЕС может быть отменен не только для дипломатических паспортов, но и для рядовых граждан Грузии", - продолжи Васо Капанадзе.

"Есть государства в Евросоюзе, с которыми Грузии удается поддерживать позитивные контакты. Это, в первую очередь, Венгрия и Словакия. Но с ведущими странами Евросоюза отношения весьма и весьма натянутые. В первую очередь это касается Германии, посла которой, господина Фишера, едва не выдворили из Грузии. Пока он остается в республике и продолжает свою деятельность", - отметил политолог.

"Тем не менее, власти Грузии обвиняют и Фигера, и представителя Евросоюза в республике господина Герчинского в том, что они вмешиваются во внутренние дела Грузии. Поскольку именно такие сейчас отношения мы имеем с представителями ЕС, очень трудно говорить о каких-либо перспективах возобновления конструктивного диалога Грузии с Евросоюзом", - заключил Васо Капанадзе.