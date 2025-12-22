Вестник Кавказа

FlyOne Armenia начнет выполнять рейсы из Еревана в Амстердам

Прямые рейсы из Еревана в Амстердам запускает FlyOne Armenia. Воздушный мост между столицами двух стран начнет действовать в апреле следующего года.

Авиакомпания FlyOne Armenia открывает новый маршрут с 1 апреля следующего года. Самолеты авиаперевозчика будут выполнять рейсы из Еревана в Амстердам. 

Отправиться в столицу Нидерландов можно будет дважды в неделю – по средам и субботам. Данные о стоимости билетов и времени вылета можно уточнить на сайте авиакомпании. 

Отметим, что в декабре ​​авиакомпания Fly Kish связала прямыми рейсами Ереван и Тегеран. Отправиться в столицу Ирана можно дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

