ЕС должен сам захотеть восстановления отношений с Грузией – Кобахидзе

Странам Евросоюза нужен выход на новые рынки, сообщил премьер Грузии. Он подчеркнул, что это может обеспечить республика, поэтому ЕС важно восстановить отношения с ней.

Евросоюз должен быть сам заинтересован в том, чтобы восстановить отношения с Грузией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логически заключить, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества"

– глава кабмина

Он отметил, что Грузия - единственная страна, связывающая через Черное моря страны Центральной Азии и Европу. Премьер добавил, что ЕС самому нужен выход на новые рынки, учитывая геополитические реалии.