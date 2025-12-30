Никол Пашинян: Армения уже живет в мирном будущем

Армянский лидер Никол Пашинян, обращаясь к гражданам Армении по случаю Нового года, призвал их сохранить мир на Южном Кавказе и проголосовать на парламентских выборах в июне за продолжение текущей политики "Реальной Армении".

Председатель правительства Армении Никол Пашинян в новогоднем поздравлении армянским гражданам подчеркнул, что прошедший 2025 год стал первым в истории республики, когда не было ни малейших боевых действий с Азербайджаном. Пашинян заявил, что таков один из результатов правительственной политики "Реальной Армении", нацеленной на мирное развитие республики с учетом региональных реалий.

"С 1991 года 2025 год стал первым календарным годом, в котором в результате стрельбы с Азербайджаном не было ни погибших, ни раненых. На армяно-азербайджанской границе нет жертв с марта 2024 года — уже более 22 месяцев. Это не случайность, а результат стратегии, которую армянский народ, то есть вы, делегировали правительству и парламентскому большинству на внеочередных выборах 2021 года"

– Никол Пашинян

После этого армянский премьер ответил на ряд претензий оппозиции к правительству: Ереван хочет не изменить прошедшую историю Армении, а создать стране и армянскому народу новое, стабильное будущее, избавить их от образа "народа-мученика"; Ереван закладывает новую армянскую идентичность, связанную исключительно с государственностью Республики Армения, что должна признать как свершившийся факт армянская диаспора; Ереван воспринимает прежние события как большой урок истории "не повторяйте наших ошибок" и именно поэтому строит "Реальную Армению".

"В 2021 году мы говорили: "Есть будущее!", сегодня мы говорим: будущее — это сегодня, и сегодня мы живем в будущем, за которое вы, граждане Республики Армения, проголосовали в 2021 году. 2025 год — первый полноценный календарный год мирного будущего"

– Никол Пашинян

На международной арене команда Никола Пашиняна также боролась в течение года за преодоление наследия прошлого, старалась избавиться от образа государства, нуждающегося во внешней опеке и с трудом выживающего, и от навязанных Армении страхов перед соседями по региону. Результаты такой работы появились во второй половине прошедшего года: Азербайджан открыл транзит грузов в Армению по своей территории и впервые в постсоветской истории заключил коммерческую сделку на поставку бензина с армянскими компаниями.

"Кульминацией этой истории стало установление мира между Арменией и Азербайджаном: 8 августа 2025 года на саммите в Белом доме по инициативе президента США Дональда Трампа была подписана Декларация с президентом Азербайджана. Наши министры иностранных дел предварительно подписали соглашение о "Установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", текст которого был согласован еще в марте 2025 года"

– Никол Пашинян

Председатель правительства Армении особо подчеркнул, что все соглашения, заключенные с Азербайджаном, включая документ о комиссии по делимитации границы и пражское заявление Никола Пашиняна и президента АР Ильхама Алиева от 6 октября 2022 года были подписаны ради национальных интересов Армении. Благодаря этому Армения живет сегодня в том самом мирном будущем, на которое она нацелилась после поражения в Карабахской войне.

"Дорогой народ, дорогие граждане! Мы достигли будущего и живем в будущем, больше не вернемся в прошлое. 2026 год станет прекрасным продолжением нашего сегодняшнего будущего"

– Никол Пашинян

Говоря о перспективах 2026 года, он отметил, что главным событием в Армении станут парламентские выборы в июне. Никол Пашинян выразил надежду, что избиратели придут на участки, чтобы подтвердить поддержку мирной политики республики, и заявил, что на выборах обязательно победит армянский народ и армянское государство.

"2026 год будет годом сплочения и единства. Единства, в центре которого — Республика Армения, ее международно признанная суверенная территория, право граждан на свободную, благополучную и счастливую жизнь, независимость государства и государственные интересы. Да здравствует Республика Армения! С Новым годом и Рождеством! Люблю вас всех!"

– Никол Пашинян