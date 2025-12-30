В Карачаево-Черкесии начался Год наследия

Год демографии сменился в Карачаево-Черкесии Годом наследия. Годовая программа КЧР будет дополнять федеральный Год единства народов РФ.

Сегодня в Карачаево-Черкесии, согласно решению руководителя республики Рашида Темрезова, стартовал Год духовного и культурного наследия, во время которого власти будут уделять особое внимание сохранению традиций и культурно-исторических памятников всех населяющих КЧР национальностей.

"Учитывая важность сохранения нашей самобытности, воспитания молодежи на основе традиционных российских ценностей, мною принято решение объявить наступающий 2026 год в республике Годом духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии"

– Рашид Темрезов

Темрезов пояснил, что идея сделать 2026 год в КЧР Годом наследия появилась после того, как российский лидер Владимир Путин назначил на 2026 год Год единства народов РФ – таким образом республика планирует внести свою лепту в федеральную культурную программу.

Обращаясь к жителям Карачаево-Черкесии, Рашид Темрезов подчеркнул, что власти намерены укрепить республику с опорой на народные и семейные традиции, а также российский патриотизм.

Напомним, что предыдущий год в Карачаево-Черкесии стал Годом демографии.