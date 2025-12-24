Курорты Карачаево-Черкесии крайне востребованы на новогодние каникулы

Несмотря на то, что только за уходящий 2025 год число средств размещения на курортах Карачаево-Черкесии выросло на 14%, превысив 770 единиц, все они на новогодние каникулы забронированы более чем на 90%.

Курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) переживают настоящий аншлаг бронирований на новогодние каникулы – российские путешественники зарезервировали свыше 90% их номерного фонда, сообщает министерство туризма и курортов республики.

"Уровень бронирования средств размещения на курортах КЧР на новогодние праздники превысил 90%. Республика сохраняет позиции одного из наиболее востребованных направлений зимнего туризма на Северном Кавказе"

- Минтуризма КЧР

Количество средств размещения на курортах Карачаево-Черкесии (КЧР) за год увеличилось на 14% и превысило 770 единиц, передает ТАСС.

Сейчас в курортных локациях региона насчитывается 775 гостиниц с совокупным номерным фондом свыше 9,3 ты номеров, только на всесезонном горном курорте "Архыз" в этом году открыли два новых отеля категории 4 и 5 звезд на 287 номеров, а в Домбае строятся пятизвездочный гостиничный комплекс на 454 номера и пятизвездочный отель на 392 номера.