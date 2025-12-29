Вестник Кавказа

Завод лекарств полного цикла появится в Казахстане

Таблетки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новый крупный фармацевтический завод планируется построить в Алматы – на нем будет создано свыше 180 постоянных рабочих мест.

Масштабное предприятие по выпуску лекарств будет возведено в Казахстане, о проекте рассказали в пресс-службе правительства.

Завод построят в специальной экономической зоне "Алатау". В него вложат свыше 103 млрд тенге ($203,7 млн). На предприятии появится более 180 постоянных рабочих мест.

"Объект планируется оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов"

– правительство Казахстана

Завод будет выпускать 27 международных непатентованных наименований лекартсв. В их числе препараты от онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний.

Продукция будет поставляться в страны ЕАЭС и СНГ, а также на Ближний Восток.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.