Завод лекарств полного цикла появится в Казахстане

Масштабное предприятие по выпуску лекарств будет возведено в Казахстане, о проекте рассказали в пресс-службе правительства.
Завод построят в специальной экономической зоне "Алатау". В него вложат свыше 103 млрд тенге ($203,7 млн). На предприятии появится более 180 постоянных рабочих мест.
"Объект планируется оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов"
– правительство Казахстана
Завод будет выпускать 27 международных непатентованных наименований лекартсв. В их числе препараты от онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний.
Продукция будет поставляться в страны ЕАЭС и СНГ, а также на Ближний Восток.